Чиновник Тернопільської райадміністрації попався на хабарі

Фото: затримання на хабарі (npu.gov.ua)

Чиновник вимагав 4,2 тис. доларів за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки

У понеділок, 2 грудня, співробітники поліції затримали керівника одного з відділів Тернопільської районної державної адміністрації під час одержання частини хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Як повідомляє, чиновник вимагав від громадянина хабар за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки та декларації про початок виконання будівельних робіт. Громадянин повинен був передати чиновнику 4,2 тисячі доларів "винагороди".

Правоохоронці задокументували факт передачі і отримання частини хабара в 1,5 тис. доларів, які вони вилучили у службовому кабінеті чиновника.

Дії посадової особи підпадають під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру у зловживанні службовим становищем головному державному інспектору відділу митного оформлення поста "Краковець". Митник завдав збитків державі в 1,93 млн гривень.

Також повідомлялося, що ДБР викрило корупційну схему в Службі безпеки України. Зокрема, керівництво одного з департаментів СБУ вимагали від 20 до 300 тис. грн хабара від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення.