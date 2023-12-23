UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чиновник КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби

Фото: чиновник КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від служби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам Київради ухилятися від служби в армії. Йому вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що керівника апарату КМВА незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

 

Чиновник сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, але отримували зарплату з частини.

Високопосадовцю КМВА оголосили підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

 

Що ще відомо про справу

Нагадаємо, у серпні 2023 року трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата оголосили підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Як відомо, вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАДБРМобілізація в Україні