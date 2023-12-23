Чиновник КГВА помогал депутатам Киевсовета уклоняться от военной службы

Следствие установило, что руководитель аппарата КГВА незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.

Чиновник способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

Фигуранты на протяжении почти года не являлись на военную службу, но получали зарплату по части.

Высокопоставленному должностному лицу КГВА объявили подозрение в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Что еще известно о деле

Напомним, в августе 2023 года трем депутатам Киевского городского совета и одному помощнику депутата объявили подозрение в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как известно, они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.