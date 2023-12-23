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Чиновник КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби

Київ, Субота 23 грудня 2023 13:06
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Чиновник КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби Фото: чиновник КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від служби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам Київради ухилятися від служби в армії. Йому вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що керівника апарату КМВА незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

Чиновник сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, але отримували зарплату з частини.

Високопосадовцю КМВА оголосили підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що ще відомо про справу

Нагадаємо, у серпні 2023 року трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата оголосили підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Як відомо, вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

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