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Чиновник із Херсонської ОВА "нажився" на пошкоджених від обстрілів школах. Його затримали

Херсонська область, Вівторок 09 квітня 2024 18:13
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Чиновник із Херсонської ОВА "нажився" на пошкоджених від обстрілів школах. Його затримали Архівне фото: чиновник із Херсонської ОВА "нажився" на пошкоджених від обстрілів школах (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці викрили корупційну схему в Херсонській ОВА. Главу одного з департаментів затримали, йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Деталі схеми

Очільник одного з департаментів Херсонської ОДА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні), пошкоджених унаслідок агресії РФ, у понад 15 разів.

Фото: Затримання (facebook.com/nabu.gov.ua)

Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн гривень, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тисячі гривень.

У результаті таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету міністрів України на суму понад 7,7 млн гривень.

НАБУ вручило підозри

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору за такими статтями:

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • Службове підроблення.

Чиновника та засновника підприємства затримано. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Корупційні схеми розслідує НАБУ

Сьогодні НАБУ повідомило, що правоохоронці України та Польщі провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у 2022-2023 роках. У ході перевірок було зібрано докази.

А нещодавно Національне антикорупційне бюро повідомило про те, що було викрито злочинне угруповання, яке заволоділо 94,7 млн гривень "Укрзалізниці".

Підозри у справі повідомили сімом особам, у тому числі колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу. Наразі, за інформацією джерел РБК-Україна, Шило працює у Службі безпеки України.

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