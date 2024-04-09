Чиновник із Херсонської ОВА "нажився" на пошкоджених від обстрілів школах. Його затримали

Правоохоронці викрили корупційну схему в Херсонській ОВА. Главу одного з департаментів затримали, йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Чиновника та засновника підприємства затримано. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору за такими статтями:

У результаті таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету міністрів України на суму понад 7,7 млн гривень.

Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн гривень, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тисячі гривень.

Очільник одного з департаментів Херсонської ОДА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні), пошкоджених унаслідок агресії РФ, у понад 15 разів.

Корупційні схеми розслідує НАБУ

Сьогодні НАБУ повідомило, що правоохоронці України та Польщі провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у 2022-2023 роках. У ході перевірок було зібрано докази.

А нещодавно Національне антикорупційне бюро повідомило про те, що було викрито злочинне угруповання, яке заволоділо 94,7 млн гривень "Укрзалізниці".

Підозри у справі повідомили сімом особам, у тому числі колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу. Наразі, за інформацією джерел РБК-Україна, Шило працює у Службі безпеки України.

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