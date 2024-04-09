Чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах. Его задержали
Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Херсонской ОВА. Главу одного из департаментов задержали, ему грозит тюрьма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Детали схемы
Глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с владельцем и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), поврежденных в результате агрессии РФ, более чем в 15 раз.
Фото: Задержание (facebook.com/nabu.gov.ua)
Таким образом договор заключили на сумму более 9,9 млн гривен, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысячи гривен.
В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров Украины на сумму более 7,7 млн гривен.
НАБУ вручило подозрения
Правоохранители сообщили о подозрении руководителю департамента, учредителю ООО и его директору по следующим статьям:
- Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- Служебный подлог.
Чиновник и учредитель предприятия задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Коррупционные схемы расследует НАБУ
Сегодня НАБУ сообщило, что правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.
А недавно Национальное антикоррупционное бюро сообщило о том, что была разоблачена преступная группировка, завладевшая 94,7 млн гривен "Укрзализныци".
Подозрения по делу сообщили семи лицам, в том числе бывшему советнику Офиса президента Артему Шилу. По информации источников РБК-Украина, Шило работает в Службе безопасности Украины.
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