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Чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах. Его задержали

Херсонская область, Вторник 09 апреля 2024 18:13
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Чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах. Его задержали Архивное фото: чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Херсонской ОВА. Главу одного из департаментов задержали, ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали схемы

Глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с владельцем и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), поврежденных в результате агрессии РФ, более чем в 15 раз.

Фото: Задержание (facebook.com/nabu.gov.ua)

Таким образом договор заключили на сумму более 9,9 млн гривен, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысячи гривен.

В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров Украины на сумму более 7,7 млн гривен.

НАБУ вручило подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю департамента, учредителю ООО и его директору по следующим статьям:

  • Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
  • Служебный подлог.

Чиновник и учредитель предприятия задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупционные схемы расследует НАБУ

Сегодня НАБУ сообщило, что правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.

А недавно Национальное антикоррупционное бюро сообщило о том, что была разоблачена преступная группировка, завладевшая 94,7 млн гривен "Укрзализныци".

Подозрения по делу сообщили семи лицам, в том числе бывшему советнику Офиса президента Артему Шилу. По информации источников РБК-Украина, Шило работает в Службе безопасности Украины.

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