Чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах. Его задержали

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Херсонской ОВА. Главу одного из департаментов задержали, ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали схемы

Глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с владельцем и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), поврежденных в результате агрессии РФ, более чем в 15 раз.

Фото: Задержание (facebook.com/nabu.gov.ua)

Таким образом договор заключили на сумму более 9,9 млн гривен, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысячи гривен.

В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров Украины на сумму более 7,7 млн гривен.

НАБУ вручило подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю департамента, учредителю ООО и его директору по следующим статьям:

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

Служебный подлог.

Чиновник и учредитель предприятия задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы.