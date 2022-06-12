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Чиновник Генштабу застосував зброю в спальному районі Києва, - Резніков

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Київ, Неділя 12 червня 2022 09:58
Чиновник Генштабу застосував зброю в спальному районі Києва, - Резніков Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У спальному районі Києва чиновник Генштабу застосував зброю, через що могла постраждати дитина. Його відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова у Facebook.

"За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України - керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення", - написав Резніков.

За його словами, вже створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

"Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме - ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - зазначив Резніков.

Ім'я посадовця та інших подробиць міністр оборони не надав.

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Київ Олексій Резніков Генштаб ВСУ
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