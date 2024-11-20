Чинна чемпіонка пропустить старт Кубка світу з біатлону: відома причина

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці не вийде на старт першого етапу Кубка світу 2024/25 через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Володарка Великого кришталевого глобуса не встигне повноцінно відновитися до старту нового сезону. Перші старти заплановані на 30 листопада у фінському Контіолагті.

Віттоцці раніше потрапила в заявку збірної Італії на стартовий етап. Однак, італійка не поїде до Фінляндії через проблеми зі спиною. Натомість вона займатиметься індивідуально під наглядом фізіотерапевта в австрійському Обертілліасі.

У міжсезоння Віттоцці тріумфувала в шоу-гонці City Biathlon у німецькому Дрездені. Проте, згодом їй довелося обмежити тренування. За словами біатлоністки, лише з цього тижня вона почала відпрацьовувати прискорення.

Хто така Ліза Віттоцці

Уродженка області Фріулі-Венеція-Джулія, входить до клубу Centro Sportivo Carabinieri. На рівні Кубка світу дебютувала в 2014 році.

Перший індивідуальний подіум завоювала в сезоні 2016/17. Дебютні перемоги здобула в німецькому Обергофі в січні 2019-го (спринт, гонка переслідування). Наразі завоювала 8 перемог і 31 раз зійшла на подіум. Ще 5 перемог (і 26 подіумів) відсвяткувала в естафетах.

Набрала 1091 очко в тріумфальній кампанії 2023/24, вигравши залік в індивідуальних гонках і перс'ютах. На Олімпійських іграх наразі здобула лише бронзову нагороду Пхьончхана в змішаній естафеті.