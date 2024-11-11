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Зірка біатлонної збірної України пропустить старт сезону

Контіолагті, Понеділок 11 листопада 2024 15:46
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Зірка біатлонної збірної України пропустить старт сезону Фото: Ірина Петренко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська біатлоністка Ірина Петренко не братиме участь у першому етапі Кубка світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Біатлон Україна".

В серпні 32-річна спортсменка зламала ногу на тренуванні. Її відновлення проходить не так швидко, як планувалося.

За словами головного тренера національної жіночої команди Миколи Зоца, Петренко відновила тренування та зараз разом зі збірною перебуває на зборі в Італії. Утім, спортсменка працює ще не на повну силу.

"Тому розраховувати на неї на першому етапі Кубка світу в Контіолагті точно не будемо. Сподіваюсь, що на другому старті в Гохфільцені Ірина Петренко вже з'явиться", – пояснив Зоц.

У минулому сезоні Петренко вісім разів фінішувала у топ-20 гонок Кубка світу. Вона набрала 149 очок. Найкращим виступом біатлоністки стало 12-те місце в гонці переслідування у швейцарському Ленцергайде. Спортсменка стала 41-ю у загальному заліку та третьою серед українок.

Стартовий етап Кубка світу 2024/25 пройде в фінському Контіолагті. Перші гонки відбудуться 30 листопада.

Хто така Ірина Петренко

Виступає в біатлоні зі сезону 2008/09. У національній збірній представляє Чернігівщину. Срібна призерка чемпіонату світу-2017 в естафеті, чотириразова чемпіонка Європи.

Також у доробку Петренко п'ять медалей Кубка світу в жіночих та змішаних естафетних гонках. Єдине "золото" вона здобула у 2016 році в німецькому Рупольдингу в складі жіночої естафетної команди разом з Юлією Джимою, Валентиною Семеренко та Оленою Білосюк.

Раніше тренерка збірної України з біатлону озвучила цілі на сезон.

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