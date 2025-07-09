Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз

Подоляк нагадав, що було анонсовано три зустрічі Зеленського - з Келлогом, з президентом Італії Серджо Матареллой та з новим Папою Римським Львом XIV. Проте, на думку Подоляка, зустрічей буде набагато більше.

"Сьогодні йде переформатування того, що ми очікували. Я називаю це пришвидшення, збільшення обсягів і синхронізація. Три напрямки", - зазначив він.

Постачати зброю швидше

Першим, зазначив Подоляк, має обговорюватися пришвидшення інвестиційних програм та пришвидшення постачання озброєння в Україну. Це повинно розглядатися із розумінням того, що з Росією немає про що домовлятися.

"А без пришвидшення мілітарних постачань в Україну, примусити Росію до чогось буде неможливо", - додав Подоляк.

Постачати зброї більше

Другий момент, який повинен бути обговорений - збільшення обсягів військових постачань. Європа наразі не може поки що перекрити усі постачання озброєння, які забезпечують США. Європейські країни готуються до цього та інвестують в оборону, але потрібен певний час, зазначив Подоляк.

"І от збільшення обсягів - це знову ж таки про те, про що можна розмовляти на рівні європейських країн. Не забуваємо, що Італія та особисто пані Мелоні мають позитивну комунікацію з Трампом, вони можуть лобіювати інтереси України. А це ще раз збільшення обсягів постачання в Україну. Тобто я очікую, що це буде проговорено на різних майданчиках, в тому числі в Римі", - пояснив він.

Спільна позиція щодо РФ

Третій момент, пояснив радник керівника ОПУ - США, Європа та Україна повинні повністю синхронізувати свої позиції щодо Росії та щодо припинення війни. Потрібно вирішити, що треба робити та що потрібно надати Україні, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на мир.

"Тобто, США були набагато більше синхронізовані з Європою в оцінці того ж Путіна (ніж Україна - ред.). І це сьогодні відбувається", - резюмував Подоляк.