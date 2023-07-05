Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта

"Я боюся (...), що московський режим піде по сценарію: "Не буде наше - не буде нічиє". Себто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів - це вони можуть зробити", - заявив Харченко.

Який найгірший сценарій?

При цьому він зазначив, що найгірший сценарій - це фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу. Але, якщо росіяни завезуть на станцію дилетантів, то вони не зможуть здійснити це.

"Дилетанти не зможуть так підірвати. Це складна технічна задача. Величезні об'єкти, дуже важко їх підірвати - це розрахунки треба місяці вести, як саме треба їх підривати", - вважає експерт.

Він пояснив, що для такого підриву потрібна величезна кількість вибухівки, правильні місця закладення і так далі.

У разі пошкодження реакторів на ЗАЕС. Чим це загрожує?

"Тому якщо чесно, я не дуже розглядаю такий сценарій. Я боюся, що вони дійсно знищать можливість використання реакторів, що вони будуть добиватися того, щоб у нас не було навіть шансів відновити їхню роботу. Що ми не зможемо її відновити, і це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру. От цього я дійсно боюся, і мені дуже шкода, тому що це дуже важливий актив", - резюмував Харченко.

Ситуація навколо ЗАЕС загострилася

Нагадаємо, що російські пропагандисти та офіційні особи загострили свою риторику навколо ситуації на ЗАЕС. Вчора окупанти заявили, що ЗСУ нібито 5 липня вночі "атакують АЕС дронами-камікадзе та "Точкою У".

Своєю чергою в Генштабі ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку росіян до провокації на території ЗАЕС найближчим часом.

На тлі чого президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні зробив заяву щодо ЗАЕС. Він наголосив, що тільки глобальна увага до окупованої російськими загарбниками станції може сприяти спільній безпеці.

Тим часом аналітики ISW вважають, що Росія, більше зосереджена на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо станції, включно зі створенням умов для можливої ​​фальшивої атаки й на цю мить країна-агресор малоймовірно спричинить аварію на ЗАЕС.

Зауважимо, що станом на сьогоднішній ранок Запорізька АЕС працює штатно, значних переміщень окупантів не фіксують. Також рівень води у ставку-охолоджувачі є стабільним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.