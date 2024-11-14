Чим відрізняється робота цивільних і військових у військоматах: відповідь ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які є частиною Збройних Сил України, виконують функції військового управління в тилу, забезпечуючи мобілізаційні завдання та соціальну підтримку військовослужбовців. Працюють там як військові, так і цивільні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський ОТЦК та СП.
У ТЦК та СП зазначили, що працюють у військкомат представники трьох категорій громадян, кожна з яких має окремі обов’язки і правовий статус:
Військовослужбовці ЗС України.
Саме вони носять військову форму, мають право на зброю і виконують завдання відповідно до військового статуту.
Повідомляється, що більшість із них (понад 90%) має бойовий досвід, оскільки виконували завдання на фронті та через стан здоров’я були переведені на службу в тилу.
Державні службовці.
Це цивільні фахівці, які працюють у ТЦК та СП на адміністративних посадах.
Вони не мають зброї та не беруть участі в бойових діях. Їхня діяльність регулюється законом про державну службу.
Працівники ЗС України.
Це також цивільні особи, які допомагають у роботі центрів, але не мають права на носіння зброї або військову форму, не приймають військової присяги.
Тож, у ТЦК підкреслили, що ці різні категорії працівників виконують окремі завдання, а їхню діяльність регулюють різні правові акти.
"Спекулювання та маніпуляція на незнанні законодавства, перекручуванні фактів та створенні фейків у період дії правового режиму воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу", - зазначили у ТЦК.
Там також нагадали, що у період надзвичайної інформаційної активності критичне мислення та перевірка фактів є основою для уникнення дезінформації.
Додамо, що у Міністерстві оборони відповіли, скільки людей працює в ТЦК.
Також нагадаємо, що нещодавно у ВРУ запропонували розформувати ТЦК і відправити воєнкомів на фронт.
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