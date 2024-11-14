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Чем отличается работа гражданских и военных в военкоматах: ответ ТЦК

Фото: ТЦК и СП (facebook.com volynarmy)
Автор: Нина Еланская

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, являющиеся частью Вооруженных Сил Украины, выполняют функции военного управления в тылу, обеспечивая мобилизационные задачи и социальную поддержку военнослужащих. Там работают как военные, так и гражданские лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский ОТЦК и СП.

В ТЦК и СП отметили, что работают в военкомате представители трех категорий граждан, каждая из которых имеет отдельные обязанности и правовой статус:

  • Военнослужащие ВС Украины.

Именно они носят военную форму, имеют право на оружие и выполняют задачи в соответствии с военным уставом.

Сообщается, что большинство из них ( более 90% ) имеют боевой опыт, поскольку выполняли задания на фронте и через состояние здоровья были переведены на службу в тылу.

  • Государственные служащие.

Это гражданские специалисты, работающие в ТЦК и СП на административных должностях.

У них нет оружия и не участвуют в боевых действиях. Их деятельность регулируется законом о государственной службе.

  • Сотрудники ВС Украины.

Это также гражданские лица, которые помогают в работе центров, но не имеют права на ношение оружия или военной формы, не принимают военной присяги.

В ТЦК подчеркнули, что эти разные категории работников выполняют отдельные задачи, а их деятельность регулируют разные правовые акты.

"Спекулирование и манипуляция на незнании законодательства, извращении фактов и создании фейков в период действия правового режима военного положения может вводить в заблуждение население, взрывать обороноспособность государства и играть на руку врагу", - отметили в ТЦК.

Там также напомнили, что в период чрезвычайной информационной активности критическое мышление и проверка фактов являются основой во избежание дезинформации.

Добавим, что в Министерстве обороны ответили, сколько человек работает в ТЦК.

Также напомним, что недавно в ВРУ предложили расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт.

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