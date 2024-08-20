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Чим важливий для України саміт миру і чи може він наблизити закінчення війни: думка експерта

Фото: політолог Олег Саакян (facebook.com/bhfamily_org)
Автор: Наталія Кава

Організовуючи другий саміт миру Україна вказує всьому світу, що ініціатива щодо завершення війни все ще у її руках.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Олег Саакян.

На його думку, Україні необхідний саміт миру для того, щоб не втратити ініціативу та для того, щоб будь-які інші мирні плани чи пропозиції не могли відбутися. Саакян наголосив, що варто зрозуміти, що саміт миру це необхідність, а не механізм для досягнення миру тут і завтра.

Він також зауважив, що представники Російської Федерації не погодяться їхати на жоден з самітів.

"Саміт миру - це не про "повернути все", це "про домовитися" з цим світом про правила гри, про те, як повертати силу права і покласти ці домовленості на стіл Росії. І Росія або вимушена їх прийняти", - вважає експерт.

Однак у такому випадку Україна може отримати важелі для того, щоб працювати з партнерами в світі та аргументувати тим, щоб партнери примушували Росію дотримуватися тих правил, про які домовився світ.

Саміт миру

У червні у Швейцарії було проведено перший саміт миру на якому були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Частина присутніх пізніше підписала спільне комюніке.

Однак Індія, Бразилія, Таїланд та кілька інших країн не підписали комюніке. У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру.

Про те, що Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також президент Володимир Зеленський розповів, що наступний саміт миру планується провести до кінця 2024 року.Більш детально про плани Києва - у за посиланням.

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Саміт мируВійна в Україні