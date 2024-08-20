Чим важливий для України саміт миру і чи може він наблизити закінчення війни: думка експерта

На його думку, Україні необхідний саміт миру для того, щоб не втратити ініціативу та для того, щоб будь-які інші мирні плани чи пропозиції не могли відбутися. Саакян наголосив, що варто зрозуміти, що саміт миру це необхідність, а не механізм для досягнення миру тут і завтра.

Він також зауважив, що представники Російської Федерації не погодяться їхати на жоден з самітів.

"Саміт миру - це не про "повернути все", це "про домовитися" з цим світом про правила гри, про те, як повертати силу права і покласти ці домовленості на стіл Росії. І Росія або вимушена їх прийняти", - вважає експерт.

Однак у такому випадку Україна може отримати важелі для того, щоб працювати з партнерами в світі та аргументувати тим, щоб партнери примушували Росію дотримуватися тих правил, про які домовився світ.