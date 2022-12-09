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Чим важливий Бердянськ і як може початися його звільнення: відповідь експерта

Фото: визволення Бердянська прискорить деокупацію півдня України (GettyImage)
Автор: Марія Кучерявець

Окупований Бердянськ (Запорізька область) є важливим логістичним вузлом, тому його визволення прискорить деокупацію українського півдня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чим Бердянськ важливий для росіян

За словами Коваленка, окупаційні війська з самого початку використовували Бердянськ як морську перевалочну базу. Зокрема, туди вони направляли великі десантні кораблі з технікою, яку потім перекидали для бойових дій на Маріупольському та інших напрямках.

Окрім цього, Бердянськ - це ще й логістичний вузол, оскільки там є аеродром, залізниця та сходяться автомобільні шляхи.

"Ці логістичні артерії для сполучення між Мелітополем та Маріуполем важливі саме для забезпечення південної частини тимчасово окупованої Запорізької області", - зазначив експерт.

Як визволення Бердянська допоможе вибити росіян з півдня

На сьогодні Бердянськ є одним з найбільших міст, яке під час умовного контрнаступу Збройних сил України можна звільнити швидше, ніж Мелітополь. А якщо це станеться, то ЗСУ не лише матимуть вихід в Азовське море, що дуже важливо, але ще й розріжуть логістику супротивника на півдні в цілому, а також між півднем та сходом.

На думку Коваленка, саме з Бердянська можна буде чинити вогневий вплив на Кримський міст.

З якого напрямку чекати контрнаступу на Бердянськ

Експерт вважає, що українські сили можуть наступати на Бердянськ з боку нині окупованих Токмак або Пологів.

"У тому й річ, що на Бердянськ відкрито кілька шляхів. Тому, умовно кажучи, якщо почнеться український контрнаступ і ми, наприклад, звільнимо Василівку, то з неї зможемо йти або на Токмак, або на Мелітополь, або в напрямку Енергодару". Обирай, що хочеш", - наголосив Коваленко.

Якщо буде обрано напрям Токмака, то з нього відкривається прямий шлях на Бердянськ, в принципі, як і з Пологів.

"Все може статися, якщо оборону окупанти не зможуть тримати, а цього вони фактично не зможуть найближчим часом робити. Тому що виснажуються, а їхнє матеріально-технічне забезпечення саме на півдні з кожним днем стає все більш і більш проблематичним", - додав експерт. .

Зазначимо, третю добу поспіль у Бердянську лунають вибухи. Імовірно, під ударами знаходиться аеродром, на якому базуються російські окупанти.

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