Чем важен Бердянск и как может начаться его освобождение: ответ эксперта

Чем Бердянск важен для россиян

По словам Коваленко, оккупационные войска с самого начала использовали Бердянск как морскую перевалочную базу. В частности, туда они направляли большие десантные корабли с техникой, которую затем перебрасывали для боевых действий на Мариупольском и других направлениях.

Кроме этого, Бердянск - это еще и логистический узел, поскольку там есть аэродром, железная дорога и сходятся автомобильные пути.

"Эти логистические артерии для сообщения между Мелитополем и Мариуполем важны именно для обеспечения южной части временно оккупированной Запорожской области", - отметил эксперт.

Как освобождение Бердянска поможет выбить россиян с юга

На сегодня Бердянск является одним из самых крупных городов, который во время условного контрнаступления Вооруженных сил Украины можно освободить быстрее, чем Мелитополь. А если это произойдет, то ВСУ не только будут иметь выход в Азовское море, что очень важно, но еще и разрежут логистику противника на юге в целом, а также между югом и востоком.

По мнению Коваленко, именно с Бердянска можно будет оказывать огневое влияние на Крымский мост.

С какого направления ждать контрнаступления на Бердянск

Эксперт полагает, что украинские силы могут наступать на Бердянск со стороны оккупированных Токмака или Пологов.

"В том-то и дело, что на Бердянск открыто несколько путей. Поэтому, условно говоря, если начнется украинское контрнаступление и мы, например, освободим Васильевку, то с нее сможем идти либо на Токмак, либо на Мелитополь, либо в направлении Энергодара. Выбирай, что хочешь", - подчеркнул Коваленко.

Если будет выбрано направление Токмака, то из него открывается прямой путь на Бердянск, в принципе, как и из Пологов.

"Все может произойти, если оборону оккупанты не смогут держать, а этого они фактически не смогут в ближайшее время делать. Потому что истощаются, а их материально-техническое обеспечение именно на юге с каждым днем становится все более и более проблематичным", - добавил эксперт.