Чим Путіну вигідне припинення ударів по енергетиці: думка політолога

На думку Загороднього, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом спробував досягти бажаного.

"Уся ця лірика, що не будуть бити по енергетиці - це означає тільки одне, росіяни дуже страждають від ударів по енергетиці. Тому що тільки в таких випадках вони починають жести доброї волі", - додав експерт.

Він підкреслив, що такі атаки - це важіль тиску України. СБУ за допомогою безпілотників системно пошкоджує нафтопереробні підприємства країни-агресора.

"Уже полетіли ракети, що дуже неприємна новина для росіян. Щось важке почало прилітати, тому росіянам стало стрьомно", - уточнив Загородній.