Чим Путіну вигідне припинення ударів по енергетиці: думка політолога

Росія погодилася на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, оскільки сама страждає від українських атак.
Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
На думку Загороднього, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом спробував досягти бажаного.
"Уся ця лірика, що не будуть бити по енергетиці - це означає тільки одне, росіяни дуже страждають від ударів по енергетиці. Тому що тільки в таких випадках вони починають жести доброї волі", - додав експерт.
Він підкреслив, що такі атаки - це важіль тиску України. СБУ за допомогою безпілотників системно пошкоджує нафтопереробні підприємства країни-агресора.
"Уже полетіли ракети, що дуже неприємна новина для росіян. Щось важке почало прилітати, тому росіянам стало стрьомно", - уточнив Загородній.
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.
Сторони обговорювали ідею США про припинення вогню між Україною і Росією. Путін погодився тільки на часткове припинення вогню, яке стосується ударів по енергетиці.
Як написав Кремль, диктатор нібито дав команду своїм військовим про припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
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