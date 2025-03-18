Чем Путину выгодно прекращение ударов по энергетике: мнение политолога

По мнению Загороднего, российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытался добиться желаемого.

"Вся эта лирика, что не будут бить по энергетике - это означает только одно, россияне очень страдают от ударов по энергетике. Потому что только в таких случаях они начинают жесты доброй воли", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что такие атаки - это рычаг давления Украины. СБУ при помощи беспилотников системно повреждает нефтеперерабатывающие предприятия страны-агрессора.

"Уже полетели ракеты, что очень неприятная новость для россиян. Что-то тяжелое начало прилетать, поэтому россиянам стало стремно", - уточнил Загородний.