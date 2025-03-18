Чем Путину выгодно прекращение ударов по энергетике: мнение политолога

Россия согласилась на взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, так как сама страдает от украинских атак.
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
По мнению Загороднего, российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытался добиться желаемого.
"Вся эта лирика, что не будут бить по энергетике - это означает только одно, россияне очень страдают от ударов по энергетике. Потому что только в таких случаях они начинают жесты доброй воли", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что такие атаки - это рычаг давления Украины. СБУ при помощи беспилотников системно повреждает нефтеперерабатывающие предприятия страны-агрессора.
"Уже полетели ракеты, что очень неприятная новость для россиян. Что-то тяжелое начало прилетать, поэтому россиянам стало стремно", - уточнил Загородний.
Напомним, сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.
Стороны обсуждали идею США о прекращении огня между Украиной и Россией. Путин согласился только на частичное прекращение огня, которое касается ударов по энергетике.
Как написал Кремль, диктатор якобы дал команду своим военным о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
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