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З чим пов’язане похолодання в Україні та коли потеплішає: прогноз синоптиків

Фото: наприкінці тижня в Україні потеплішає до 20 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Значне похолодання та нічні заморозки в Україні були спричиненні надходженням арктичного повітря з півночі Європи. До кінця тижня температура підвищиться.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Синоптичні умови склалися так, що до нас надходить холодне повітря з півночі Європи. Якщо вночі прояснює, то до заморозків, а вдень, якщо хмарна погода, то зовсім прохолодно. І за сонячної погоди у нас діапазон всього 10-13 градусів, вчора в західних областях вдень було лише 5-6 градусів тепла", - сказала вона.

За її словами холодні повітряні маси зміняться над територією України, "тобто холодне арктичне повітря поступово трансформується і зміниться на більш тепле". Це очікується 13-15 травня.

"Тому як нічні, так і денні максимуми підвищаться. Вночі вже заморозків не буде, температурний діапазон 3-10 градусі тепла, а за хмарної погоди до 12-13 градусів. Вдень завдяки тому, що буде сонячно, це буде температурний діапазон 15-20 градусів", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

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