С чем связано похолодание в Украине и когда потеплеет: прогноз синоптиков

Значительное похолодание и ночные заморозки в Украине были вызваны поступлением арктического воздуха с севера Европы. К концу недели температура повысится.

"Синоптические условия сложились так, что к нам поступает холодный воздух с севера Европы. Если ночью проясняется, то до заморозков, а днем, если облачная погода, то совсем прохладно. И в солнечную погоду у нас диапазон всего 10-13 градусов, вчера в западных областях днем было всего 5-6 градусов тепла", - сказала она.

По ее словам, холодные воздушные массы сменятся над территорией Украины, "то есть холодный арктический воздух постепенно трансформируется и сменится на более теплый". Это ожидается 13-15 мая.

"Поэтому как ночные, так и дневные максимумы повысятся. Ночью уже заморозков не будет, температурный диапазон 3-10 градусов тепла, а в облачную погоду до 12-13 градусов. Днем благодаря тому, что будет солнечно, это будет температурный диапазон 15-20 градусов", - сообщила синоптик.