Чим небезпечний йодид калію і чому його не можна пити без призначення: відповідь лікаря

Препарат приймається, коли у людини встановлений дефіцит йоду. Зазвичай його призначають лікарі за показаннями, підбираючи дозування, тривалість та схему прийому.

"Коли люди приймають ці ліки самі, не знаючи про стан щитовидної залози, рівень антитіл, рівень йоду, це може призвести до передозування. А надлишок йоду може викликати симптоми подразнення з боку шлунково-кишкового тракту, нудоту, блювання, послаблення випорожнень. Плюс, можна порушити функцію щитовидної залози", - сказала лікарка.

У разі радіаційної небезпеки йодид калію приймається разово в момент радіаційної події. При цьому необхідно обов'язково дочекатися офіційного оповіщення.

Якщо ж відбувається ядерна загроза, ліки приймаються один раз - або за годину до події, або в перші кілька годин після. Тільки у цьому випадку його можна приймати.

Важливо пам'ятати, що засіб захистить щитовидну залозу від радіоактивного йоду, але не захистить від інших радіоактивних речовин. Крім того, він не захистить інші тканини, тому йод має досить вузький спектр дії.