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Чем опасна дифтерия и как уберечь себя от нее: ответ Минздрава

Воскресенье 18 августа 2024 12:39
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Чем опасна дифтерия и как уберечь себя от нее: ответ Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Дифтерия является опасной инфекционной болезнью, которая поражает слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, а также сердце, нервную систему и почки - в случае осложнений. Почти 20% невакцинированных умирают, даже несмотря на лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Дифтерия является серьезной инфекционной болезнью, которая поражает слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, а осложнения могут касаться сердца, нервной системы и почек. Инфекция передается через кашель, чихание, поцелуи, контакт с загрязненными поверхностями и зараженные продукты либо воду. Можно заболеть как от больного человека, так и от носителя инфекции.

В Украине в 2022 году было зафиксировано 2 случая, а в 2023 и первой половине 2024 года - по одному случаю. Без вакцинации почти 20% больных могут умереть, даже при наличии лечения, поэтому вакцинация является критически важной. Вакцинированные переносят болезнь легче.

Прививки против дифтерии включены в Календарь профилактических прививок и проводятся бесплатно. Детям делают прививки в 2, 4 и 6 месяцев, с ревакцинацией в 18 месяцев, 6 и 16 лет, а далее каждые 10 лет.

Взрослые, у которых нет сведений о прививках, также должны вакцинироваться. Врач определит график бесплатной вакцинации, чтобы через семь месяцев завершить курс в три дозы. Если вы контактировали с больным дифтерией, срочно получите прививку, независимо от вашего статуса вакцинации, и придерживайтесь гигиенических правил: мойте руки, проветривайте помещение и дезинфицируйте предметы.

Симптомы дифтерии включают:

  • серые или белые пленки на миндалинах и горле;
  • боль в горле;
  • охриплость;
  • "лающий" кашель;
  • увеличение лимфоузлов;
  • отек шеи;
  • затрудненное дыхание;
  • выделения из носа;
  • лихорадка;
  • озноб;
  • слабость.

Осложнения могут быть серьезными, включая проблемы с дыханием, сердцем и нервной системой. Больные нуждаются в немедленной госпитализации, даже при легком течении. Лечение включает противодифтерийные сыворотки и антибактериальную терапию.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Минздраве развеяли миф о том, что прививка необходима только детям.

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Министерство здравоохранения Украины
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