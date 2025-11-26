Чим Ізраїль може допомогти Україні під час війни: міністр Елькін дав відповідь

Елькін розповів про плани Ізраїлю щодо підтримки України та відновлення співпраці під час війни.

За його словами, Ізраїль повертає діяльність своєї організації "Натів" до довоєнного рівня, а також планує активізувати економічний діалог із Києвом.

Відновлення діяльності "Натіва"

"Я ухвалив рішення повернути "Натів" до того обсягу діяльності в Україні, який був до початку війни. Це означає відновлення діяльності "Натіва" не тільки в Києві та у Львові, як сьогодні, а повернення "Натіва" до Дніпра і до Одеси", - сказав він.

Міністр пояснив, що повернутися до Харкова поки що неможливо, оскільки ізраїльський культурний центр там зруйнований прямим попаданням.

Натомість у Дніпрі та Одесі відновлюють консульську діяльність і роботу культурного центру, зокрема викладання мови тощо.

За словами Елькіна, це дуже важливий символічний крок з боку Ізраїлю, тому що ми розуміємо, що війна триває і необхідно вибудовувати якесь життя, і під час війни.

"Ми самі країна, яка два роки цим займалася і дуже добре розуміємо Україну, в тому, що є якась спроба вибудовувати нормальне життя, настільки, наскільки це можливо, паралельно з веденням військових дій", - додав він.

Поновлення роботи Міжурядової комісії та економічного діалогу

Крім того, Ізраїль разом з українськими партнерами відновлює роботу Міжурядової комісії, яка кілька років не засідала. Перше засідання після відновлення планується на початку грудня в Єрусалимі.

"Ми зараз разом із віцепрем'єром Тарасом Качкою ухвалили рішення щодо проведення засідання комісії в Єрусалимі та поновлення діалогу щодо того, які напрямки економічного співробітництва можна просувати", - повідомив Елькін.

Обмін досвідом і підтримка відновлення після війни

Він наголосив на важливості зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, яка надає митні пільги та створює потенціал для розвитку двосторонньої співпраці.

"Я дуже вірю в цей потенціал", - додав він.

Міністр зазначив, що Ізраїль готовий обмінюватися досвідом відновлення територій після війни та підтримувати Україну у відбудові.

"Ми будемо й надалі підтримувати дуже тісні дружні відносини з Україною, намагатимемося допомагати всім, чим можемо. Ми країни, які пережили і переживаємо важку війну, і тому як ніхто інший ми можемо зрозуміти одна одну", - підкреслив він.