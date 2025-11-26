Чем Израиль может помочь Украине во время войны: министр Элькин дал ответ

В Одессе и Днепре возобновят работу израильского культурного центра "Натив". Также будет возобновлена работа Межправительственной комиссии между Украиной и Израилем, которая несколько лет не заседала.
Об этом член израильского Кабинета министров Зеев Элькин рассказал в интервью РБК-Украина.
Элькин рассказал о планах Израиля по поддержке Украины и восстановлению сотрудничества во время войны.
По его словам, Израиль возвращает деятельность своей организации "Натив" до довоенного уровня, а также планирует активизировать экономический диалог с Киевом.
"Я принял решение вернуть "Натив" к тому объему деятельности в Украине, который был до начала войны. Это означает возобновление деятельности "Натива" не только в Киеве и во Львове, как сегодня, а возвращение "Натива" в Днепр и в Одессу", - сказал он.
Министр пояснил, что вернуться в Харьков пока невозможно, поскольку израильский культурный центр там разрушен прямым попаданием.
Зато в Днепре и Одессе восстанавливают консульскую деятельность и работу культурного центра, в частности преподавание языка и тому подобное.
По словам Элькина, это очень важный символический шаг со стороны Израиля, потому что мы понимаем, что война продолжается и необходимо выстраивать какую-то жизнь, и во время войны.
"Мы сами страна, которая два года этим занималась и очень хорошо понимаем Украину, в том, что есть какая-то попытка выстраивать нормальную жизнь, настолько, насколько это возможно, параллельно с ведением военных действий", - добавил он.
Кроме того, Израиль вместе с украинскими партнерами возобновляет работу Межправительственной комиссии, которая несколько лет не заседала. Первое заседание после восстановления планируется в начале декабря в Иерусалиме.
"Мы сейчас вместе с вице-премьером Тарасом Качкой приняли решение о проведении заседания комиссии в Иерусалиме и возобновлении диалога относительно того, какие направления экономического сотрудничества можно продвигать", - сообщил Элькин.
Он отметил важность зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, которая предоставляет таможенные льготы и создает потенциал для развития двустороннего сотрудничества.
"Я очень верю в этот потенциал", - добавил он.
Министр отметил, что Израиль готов обмениваться опытом восстановления территорий после войны и поддерживать Украину в восстановлении.
"Мы будем и в дальнейшем поддерживать очень тесные дружеские отношения с Украиной, постараемся помогать всем, чем можем. Мы страны, которые пережили и переживаем тяжелую войну, и поэтому как никто другой мы можем понять друг друга", - подчеркнул он.
"Натив" - это израильская государственная организация, которая занимается культурным и образовательным сотрудничеством с еврейскими общинами за рубежом.
Она организует курсы иврита, культурные мероприятия и поддерживает развитие еврейских школ и центров. В странах, где есть "Натив", работают культурные центры, которые помогают сохранять язык, традиции и историю Израиля.
Кроме этого, организация поддерживает дипломатические и образовательные инициативы, направленные на укрепление связей между Израилем и местными общинами.
