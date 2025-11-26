RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Чем Израиль может помочь Украине во время войны: министр Элькин дал ответ

Фото: Зеев Элькин (facebook.com Elkin.Zeev)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

В Одессе и Днепре возобновят работу израильского культурного центра "Натив". Также будет возобновлена работа Межправительственной комиссии между Украиной и Израилем, которая несколько лет не заседала.

Об этом член израильского Кабинета министров Зеев Элькин рассказал в интервью РБК-Украина.

Элькин рассказал о планах Израиля по поддержке Украины и восстановлению сотрудничества во время войны.

По его словам, Израиль возвращает деятельность своей организации "Натив" до довоенного уровня, а также планирует активизировать экономический диалог с Киевом.

Возобновление деятельности "Натива"

"Я принял решение вернуть "Натив" к тому объему деятельности в Украине, который был до начала войны. Это означает возобновление деятельности "Натива" не только в Киеве и во Львове, как сегодня, а возвращение "Натива" в Днепр и в Одессу", - сказал он.

Министр пояснил, что вернуться в Харьков пока невозможно, поскольку израильский культурный центр там разрушен прямым попаданием.

Зато в Днепре и Одессе восстанавливают консульскую деятельность и работу культурного центра, в частности преподавание языка и тому подобное.

По словам Элькина, это очень важный символический шаг со стороны Израиля, потому что мы понимаем, что война продолжается и необходимо выстраивать какую-то жизнь, и во время войны.

"Мы сами страна, которая два года этим занималась и очень хорошо понимаем Украину, в том, что есть какая-то попытка выстраивать нормальную жизнь, настолько, насколько это возможно, параллельно с ведением военных действий", - добавил он.

Возобновление работы Межправительственной комиссии и экономического диалога

Кроме того, Израиль вместе с украинскими партнерами возобновляет работу Межправительственной комиссии, которая несколько лет не заседала. Первое заседание после восстановления планируется в начале декабря в Иерусалиме.

"Мы сейчас вместе с вице-премьером Тарасом Качкой приняли решение о проведении заседания комиссии в Иерусалиме и возобновлении диалога относительно того, какие направления экономического сотрудничества можно продвигать", - сообщил Элькин.

Обмен опытом и поддержка восстановления после войны

Он отметил важность зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, которая предоставляет таможенные льготы и создает потенциал для развития двустороннего сотрудничества.

"Я очень верю в этот потенциал", - добавил он.

Министр отметил, что Израиль готов обмениваться опытом восстановления территорий после войны и поддерживать Украину в восстановлении.

"Мы будем и в дальнейшем поддерживать очень тесные дружеские отношения с Украиной, постараемся помогать всем, чем можем. Мы страны, которые пережили и переживаем тяжелую войну, и поэтому как никто другой мы можем понять друг друга", - подчеркнул он.

 

Что известно о "Натив"

"Натив" - это израильская государственная организация, которая занимается культурным и образовательным сотрудничеством с еврейскими общинами за рубежом.

Она организует курсы иврита, культурные мероприятия и поддерживает развитие еврейских школ и центров. В странах, где есть "Натив", работают культурные центры, которые помогают сохранять язык, традиции и историю Израиля.

Кроме этого, организация поддерживает дипломатические и образовательные инициативы, направленные на укрепление связей между Израилем и местными общинами.

Напомним, в этом интервью израильский министр Зеев Элькин также оценил вероятность новой войны в Секторе Газа.

Полный текст интервью читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИзраиль