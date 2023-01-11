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Чим довша війна, тим більші витрати: Кулеба розкритикував Німеччину через затримку допомоги

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина повинна припинити боятись російської ескалації, оскільки вона не залежить від типу озброєння та її кількості. Чим довше триває війна, тим більшими будуть витрати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю Tagesschau.

Як пояснив Кулеба, війна не торкнеться Німеччини, якщо Берлін надасть Україні підтримку для перемоги над Росією. Водночас чим довше триває цей конфлікт, тим більшими будуть витрати. Наразі усі повинні бути зацікавлені в перемозі ЗСУ.

Також міністр закордонних справ відзначив, що заяви союзників щодо побоювання ескалації не є чимось новим для України, оскільки ще на початку війни через це Києву відмовляли у військовій допомозі.

"Потім ми отримали зброю і попросили гаубиці. І знову пішла суперечка з ескалацією. І нічого не сталося. Росія йде на ескалацію незалежно від типу озброєння та кількості поставленого в Україну озброєння", - пояснив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба також закликав Німеччину дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав.

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