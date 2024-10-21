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Чим допоможе адвокат під час зустрічі з ТЦК: роз'яснення

Фото: роль адвоката на зустрічі з ТЦК (УНІАН)
Автор: Владислава Ткаченко

Часто на зустрічі з ТЦК можуть бути пропозиції підписати документи або пройти медичну комісію, і не завжди людина розуміє, до чого це може призвести. Консультація або супровід адвоката допоможе уникнути неправильних рішень.

РБК-Україна розповідає про те, як допоможе консультація адвоката під час зустрічі з ТЦК.

По-перше, адвокат допоможе розібратися в законодавчій базі, що стосується призову, мобілізації та відстрочок. Він пояснить, які категорії громадян підлягають призову, а хто має право на звільнення або відстрочку. Це може бути важливо для тих, хто впевнений, що має підстави для відстрочки, але боїться, що ТЦК може їх проігнорувати.

По-друге, адвокат може представляти інтереси громадянина при безпосередній зустрічі з представниками ТЦК. Це дозволяє знизити ризики порушення прав кліента.

Чим допоможе адвокат на зустрічі з ТЦК?

  1. Оцінка документів: Адвокат уважно вивчить усі документи, які пропонують підписати.
  2. Консультація на місці: Адвокат допоможе правильно сформулювати відповіді на запитання представників ТЦК. Часто тиск або незнання своїх прав може призвести до того, що людина сама робить помилки.
  3. Перевірка медичних даних: У разі необхідності проходження медичної комісії адвокат може контролювати процес, щоб забезпечити законність і об’єктивність висновків медиків.

Які документи можуть знадобитися?

Перед зустріччю з ТЦК важливо підготувати всі документи, які можуть підтвердити право на відстрочку або звільнення від призову. Адвокат допоможе зібрати необхідні довідки та свідоцтва, а також підготує аргументи для захисту інтересів свого клієнта.

 

Нагадаємо, що в Україні на початку жовтня Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації через "Дію". Зокрема, внесено зміни до змісту списку стосовно відомостей про працівників.

Також, РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука, що буде, якщо під час зустрічі з ТЦК чоловік не зможе пред'явити документи.

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ТЦК