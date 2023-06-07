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Чим ближче Україна до успіху, тим більше пронизливих звуків йде із Росії, - МЗС Британії

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Британія, Середа 07 червня 2023 22:38
Чим ближче Україна до успіху, тим більше пронизливих звуків йде із Росії, - МЗС Британії Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чим більше успіхів досягає Україна на полі бою, тим частіше з Росії будуть лунати "пронизливі звуки".

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Відповідаючи на запитання про постачання західної зброї до Києва, зокрема американських винищувачів F-16, Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту.

"Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно", - сказав британський міністр.

Зауважимо, що нещодавно глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Захід "грає з вогнем", погоджуючись надати Україні F-16.

Однак міністр заявив, що цього разу заяви Кремля жодним чином не вплинуть на рішення українських союзників.

"У міру того, як українці наближаються до успіху й наближаються до перемоги, з Кремля будуть лунати більш регулярні та більш пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою", - заявив Клеверлі.

Винищувачі F-16 для України

Низка європейських країн, а також Канада та США заявили про бажання навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті G7 в Японії підтвердив намір Вашингтона приєднатися до цієї ініціативи.

Чим ближче Україна до успіху, тим більше пронизливих звуків йде із Росії, - МЗС БританіїФото: винищувач F-16 (wikipedia.org)

Поки точні терміни початку навчань невідомі. Однак Польща вже склала графік тренувань українських пілотів на F-16. Також, за даними ЗМІ, навчати ЗСУ буде й Британія.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери готові надати військовим потужну підтримку у кількості винищувачів F-16. Однак для цього необхідно відбудувати українську інфраструктуру.

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