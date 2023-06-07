Чем ближе Украина к успеху, тем больше пронзительных звуков идет из России, - МИД Британии

Чем больше успехов добивается Украина на поле боя, тем чаще из России будут звучать "пронзительные звуки".

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Отвечая на вопрос о поставках западного оружия в Киев, в частности американских истребителей F-16, Клеверли отверг угрозы Кремля относительно риска эскалации конфликта.

"Мы сознательно решили, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно", - сказал британский министр.

Заметим, что недавно глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад "играет с огнем", соглашаясь предоставить Украине F-16.

Однако министр заявил, что на этот раз заявления Кремля никоим образом не повлияют на решение украинских союзников.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и приближаются к победе, из Кремля будут раздаваться более регулярные и более пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя", - заявил Клеверли.

Истребители F-16 для Украины

Ряд европейских стран, а также Канада и США заявили о желании обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии подтвердил намерение Вашингтона присоединиться к этой инициативе.

Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)

Пока точные сроки начала учений неизвестны. Однако Польша уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. Также, по данным СМИ, обучать ВСУ будет и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры готовы оказать военным мощную поддержку в количестве истребителей F-16. Однако для этого нужно отстроить украинскую инфраструктуру.

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