Чим більше обстрілів з боку Росії, тим менше українці готові на поступки, - соціолог

За його словами, навіть в умовах сильного загострення ситуації - обстрілів, втрат серед цивільних, руйнувань - частка українців, які вважають, що треба виконати вимоги РФ, залишається стабільно низькою.

"Цей відсоток як становив близько 1%, так і становить", - зазначи він.

Антипович підкреслює, що ефект єднання українців у часи загрози не зникає з плином часу.

"Ми що, не жили в бомбосховищах?.. Ми все це пройшли. Це хоч на йоту збільшило відсоток відповідей в соціології про те, що треба здатися, виконати всі вимоги Росії? Ні", - зазначив він.

Більше того, під час нових атак українці демонструють ще більшу рішучість.

"Чим більша загроза - тим більше вона єднає", - резюмує соціолог.