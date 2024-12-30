Чи зберігають українців єдність під час війни: опитування кінця 2024 року

За останній рік стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації. Але ситуація краща, ніж до початку війни.

Кількість оптимістів впала з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Натомість з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються і українці йдуть до розколу. Також з 6% до 14% стало більше тих, хто має невизначені думки з цього питання.

Водночас, як зазначають соціологи, при аналізі результатів крім динаміки потрібно також фокусуватися на фактичних поточних показниках.

"В умовах складних і серйозних викликів (які психологічно ламають багатьох) ми все одно маємо близько половини українців (53%), які вірять в рух до єдності, а частка тих, хто вірить у рух до розколу, хоч і є тривожно значною, але поступається умовним оптимістам", - йдеться в повідомленні.

Також важливо, що нинішні оцінки єднання в суспільстві значно кращі, ніж були у 2020 році (коли ще не було повномасштабного вторгнення), додали в КМІС.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.