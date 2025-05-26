Чем больше обстрелов со стороны России, тем меньше украинцы готовы на уступки, - социолог

По его словам, даже в условиях сильного обострения ситуации - обстрелов, потерь среди гражданских, разрушений - доля украинцев, которые считают, что надо выполнить требования РФ, остается стабильно низкой.

"Этот процент как составлял около 1%, так и составляет", - отмети он.

Антипович подчеркивает, что эффект единения украинцев во времена угрозы не исчезает с течением времени.

"Мы что, не жили в бомбоубежищах? Мы все это прошли. Это хоть на йоту увеличило процент ответов в социологии о том, что надо сдаться, выполнить все требования России? Нет", - отметил он.

Более того, во время новых атак украинцы демонстрируют еще большую решимость.

"Чем больше угроза - тем больше она объединяет", - резюмирует социолог.