Чем больше обстрелов со стороны России, тем меньше украинцы готовы на уступки, - социолог

Даже в случае новых блэкаутов и массированных атак на инфраструктуру украинцы не готовы сдаваться или идти на уступки России. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса 2025 года.

Об этом сказал глава директора Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина .

По его словам, даже в условиях сильного обострения ситуации - обстрелов, потерь среди гражданских, разрушений - доля украинцев, которые считают, что надо выполнить требования РФ, остается стабильно низкой.

"Этот процент как составлял около 1%, так и составляет", - отмети он.

Антипович подчеркивает, что эффект единения украинцев во времена угрозы не исчезает с течением времени.

"Мы что, не жили в бомбоубежищах? Мы все это прошли. Это хоть на йоту увеличило процент ответов в социологии о том, что надо сдаться, выполнить все требования России? Нет", - отметил он.

Более того, во время новых атак украинцы демонстрируют еще большую решимость.

"Чем больше угроза - тем больше она объединяет", - резюмирует социолог.