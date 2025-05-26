Чем больше обстрелов со стороны России, тем меньше украинцы готовы на уступки, - социолог
Даже в случае новых блэкаутов и массированных атак на инфраструктуру украинцы не готовы сдаваться или идти на уступки России. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса 2025 года.
Об этом сказал глава директора Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина.
По его словам, даже в условиях сильного обострения ситуации - обстрелов, потерь среди гражданских, разрушений - доля украинцев, которые считают, что надо выполнить требования РФ, остается стабильно низкой.
"Этот процент как составлял около 1%, так и составляет", - отмети он.
Антипович подчеркивает, что эффект единения украинцев во времена угрозы не исчезает с течением времени.
"Мы что, не жили в бомбоубежищах? Мы все это прошли. Это хоть на йоту увеличило процент ответов в социологии о том, что надо сдаться, выполнить все требования России? Нет", - отметил он.
Более того, во время новых атак украинцы демонстрируют еще большую решимость.
"Чем больше угроза - тем больше она объединяет", - резюмирует социолог.
Напомним, что в конце 2024 года стало меньше тех, кто считает, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и движутся к сплоченной политической нации. Но ситуация лучше, чем до начала войны.
Количество оптимистов упало с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. Зато с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что противоречия только углубляются и украинцы идут к расколу. Также с 6% до 14% стало больше тех, кто имеет неопределенные мнения по этому вопросу.
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