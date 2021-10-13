В Чили запустили процедуру импичмента президенту из-за "досье Пандоры"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, оппозиционные парламентарии запустили процедуру импичмента главе государства в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании. Подробности этой сделки появились в утечке "досье Пандоры".

На этот шаг законодатели пошли после того, как прокурор Чили объявил о начале расследования возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговыми нарушениями, связанными с продажей компании.

Один из инициаторов процедуры импичмента, депутат нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил Конституцию".