У Чилі запустили процедуру імпічменту президенту через "досьє Пандори"

У Чилі запустили процедуру імпічменту президенту країни Себастьяну Піньєра. Причиною стала публікація "досьє Пандори".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, опозиційні парламентарії запустили процедуру імпічменту главі держави у зв'язку з можливими порушеннями при продажу гірничодобувної компанії. Подробиці цієї Угоди з'явилися в витоку "досьє Пандори".
На цей крок законодавці пішли після того, як прокурор Чилі оголосив про початок розслідування можливих звинувачень у корупції, пов'язаних з хабарництвом, а також податковими порушеннями, пов'язаними з продажем компанії.
Один з ініціаторів процедури імпічменту, депутат нижньої палати Хайме Наранхо заявив, що Піньєра "відкрито порушив Конституцію".
Нагадаємо, 3 жовтня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував витяги приблизно з 11,9 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків. Добірка отримала загальну назву" досьє Пандори " (Pandora Papers).
У досьє міститься інформація про офшорні статки президентів, прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї, політиків і мільярдерів. Детальніше про те, що показала витік - читайте в матеріалі РБК-Україна.