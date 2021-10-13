У Чилі запустили процедуру імпічменту президенту через "досьє Пандори"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, опозиційні парламентарії запустили процедуру імпічменту главі держави у зв'язку з можливими порушеннями при продажу гірничодобувної компанії. Подробиці цієї Угоди з'явилися в витоку "досьє Пандори".

На цей крок законодавці пішли після того, як прокурор Чилі оголосив про початок розслідування можливих звинувачень у корупції, пов'язаних з хабарництвом, а також податковими порушеннями, пов'язаними з продажем компанії.

Один з ініціаторів процедури імпічменту, депутат нижньої палати Хайме Наранхо заявив, що Піньєра "відкрито порушив Конституцію".