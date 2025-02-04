У Чилі спалахнула лісова пожежа: знищено понад 150 гектарів, жителів евакуюють

Лісова пожежа, що охопила комуну Літуече в Чилі, як і раніше, залишається неконтрольованою, починаючи з сектора Пулін.

У зв'язку із загрозою подальшого поширення вогню Агентство з надзвичайних ситуацій (Senapred) оголосило червоний рівень тривоги.

Під час інциденту було випущено два попередження SAE, що вимагають евакуації жителів секторів Лас-Пальмас і Лос-Кілейес.

Мер Літуече, Родріго Паломінос повідомив, що внаслідок надзвичайної ситуації постраждало щонайменше сім будинків. За його словами, постраждалих серед людей немає.

Муніципальна влада вказала, що причиною пожежі стали роботи, які проводила електророзподільна компанія в постраждалому районі. Поки що не повідомляють про точні масштаби збитків від впливу вогню.

Згідно з останнім звітом Національної корпорації лісового господарства (CONAF), площа ураження становить близько 150 гектарів.

У боротьбі з пожежею беруть участь: 2 одиниці техніки, 11 бригад, 5 вертольотів, 4 літаки-заправники, 1 важкий літак-заправник, 4 автоцистерни і 4 одиниці важкої техніки.