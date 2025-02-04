В Чили вспыхнул лесной пожар: уничтожено более 150 гектаров, жителей эвакуируют

Лесной пожар, охвативший коммуну Литуэче в Чили, по-прежнему остается неконтролируемым, начиная с сектора Пулин.

В связи с угрозой дальнейшего распространения огня Агентство по чрезвычайным ситуациям (Senapred) объявило красный уровень тревоги.

Во время инцидента было выпущено два предупреждения SAE, требующие эвакуации жителей секторов Лас-Пальмас и Лос-Килейес.

Мэр Литуэче, Родриго Паломинос сообщил, что в результате чрезвычайной ситуации пострадало по меньшей мере семь домов. По его словам, пострадавших среди людей нет.

Муниципальные власти указали, что причиной пожара стали работы, которые проводила электрораспределительная компания в пострадавшем районе. Пока что не сообщают о точных масштабах ущерба от воздействия огня.

Согласно последнему отчету Национальной корпорации лесного хозяйства (CONAF), площадь поражения составляет около 150 гектаров.

В борьбе с пожаром принимают участие: 2 единицы техники, 11 бригад, 5 вертолетов, 4 самолета-заправщика, 1 тяжелый самолет-заправщик, 4 автоцистерны и 4 единицы тяжелой техники.