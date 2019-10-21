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У Чилі режим НС розширили за межі столиці через протести

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 14:52
У Чилі режим НС розширили за межі столиці через протести
Фото: протести в Чилі (twitter.com)

В ході заворушень, викликаних підвищенням цін на проїзд, в Сантьяго загинули вісім осіб

В Чилі режим надзвичайного стану (НС), введеного раніше в Сантьяго через масові протести, розширили за межі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами президента Чилі Себастьяна Піньєра, режим НС тепер вводиться в інших містах на півночі і півдні країни.

"Ми знаходимося в стані війни проти сильного ворога, який має намір застосовувати проти нас силу без будь-яких обмежень", - зазначив Піньєра.

Він так само зазначив, що за протестами, які носять організований характер, стоїть якесь злочинне співтовариство.

Напередодні міністр внутрішніх справ Чилі Андреас Чадвик повідомив, що 20 жовтня було зафіксовано не менше 70 "серйозних випадків застосування насильства", в тому числі мародерство в 40 супермаркетах та інших компаніях.

Нагадаємо, всього з початку антиурядових протестів у Чилі жертвами заворушень стали 7 осіб.

Крім того, у Чилі число потерпілих у ході протестів перевищило 500. Понад 600 людей були затримані правоохоронцями.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго влада столиці запровадила комендантську годину. Як повідомила мер Сантьяго Карла Рубилар, в неділю, 20 жовтня, під час протестів проти рішення про підвищення ціни на проїзд у метро сталася пожежа у столичному супермаркеті. В результаті пожежі загинули 3 людини. Також протестувальники пошкодили і спалили 78 станцій метро.

У Чилі зросла кількість загиблих під час протестів У Чилі число потерпілих у ході протестів перевищила 500
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