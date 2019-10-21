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В Чили возросло количество погибших во время протестов

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 04:02
В Чили возросло количество погибших во время протестов
Фото: протесты в Чили twitter.com)

В ходе беспорядков в Чили погибли 7 человек

Количество погибших в результате беспорядков в ходе антиправительственных протестов в Чили выросло до 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщили спасатели, по меньшей мере 5 человек погибли в результате пожара на швейной фабрике в Ренци, вблизи Сантьяго, который устроили мародеры. Злоумышленники во время беспорядков ограбили швейную фабрику, после чего подожгли ее.

"К сожалению, внутри фабрики были найдены пять тел", - заявил начальник пожарной службы Сантьяго Диего Веласкес.

Накануне министр внутренних дел Чили Андреас Чадвик заявлял о трех погибших в результате пожара в магазине, который произошел ночью воскресенья. Однако информация о третьей жертве не подтвердилась, сейчас пострадавшая находится в больнице с 75% ожогов.

Таким образом, всего с начала антиправительственных протестов в Чили жертвами беспорядков стали 7 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате антиправительственных протестов в Чили пострадали более 500 человек. За последние сутки за медицинской помощью с травмами различной тяжести обратились 208 человек. До этого была информация о минимум 314 пострадавших.

Также РБК-Украина писало, что в Чили в результате пожара погибли 3 человека. Пожар произошел в ходе беспорядков в столице страны Сантьяго. Местные власти впервые за почти 30 лет объявили в городе комендантский час. Кроме того, протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

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