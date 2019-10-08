В Чили произошло мощное землетрясение

Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

Очаг землетрясения залегал на глубине 134,7 км

В Чили во вторник, 8 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков располагался в 19 км к северо-востоку от населенного пункта Путре в области Арика и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 134,7 км.

На данный моммент информация о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Тогда была информация о не менее 20 погибших. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Добавим, что в результате землетрясения в Турции, которое произошло 26 сентября, пострадали по меньшей мере 34 человека. Мощные подземные толчки вызвали разрушения по меньшей мере 437 зданий в крупнейшем турецком городе Стамбуле. В результате землетрясения был разрушен шпиль одного из минаретов.