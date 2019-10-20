В Чили число пострадавших в ходе протестов превысило 500

В Чили более 200 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки в столице Сантьяго, охваченной протестами. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хайме Маньялич в Twitter.

Ранее сообщалось о 314 пострадавших в ходе протестов в Сантьяго и регионе Вальпараисо.

"За последние 24 часа с травмами разной степени тяжести обратились 208 человек. 32 человека находятся в больницах столичного округа, 10 из них в тяжелом состоянии", - заявил министр.

Министр также сообщил о гибели гражданина Колумбии от огнестрельного ранения. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 3 человека, власти столицы ввела комендантский час. Как сообщила мэр Сантьяго Карла Рубилар, в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

Отмечается, что в ходе антиправительственных протестов правоохранители задержали почти 300 демонстрантов. По меньшей мере 160 сотрудников сил безопасности получили ранения. Власти Сантьяго впервые за 29 лет ввели комендантский час. Кроме того, из-за беспорядков в провинциях Вальпараисо и Консепсьон было объявлено чрезвычайное положение.