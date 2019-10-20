У Чилі число потерпілих у ході протестів перевищила 500

В Чилі понад 200 чоловік звернулися за медичною допомогою за останню добу в столиці Сантьяго, охопленій протестами. Про це повідомив міністр охорони здоров'я республіки Хайме Маньялич у Twitter.

Раніше повідомлялося про 314 постраждалих в ході протестів в Сантьяго і регіоні Вальпараїсо.

"За останні 24 години з травмами різного ступеня тяжкості звернулися 208 осіб. 32 людини перебувають у лікарнях столичного округу, 10 з них у важкому стані", - заявив міністр.

Міністр також повідомив про загибель громадянина Колумбії від вогнепального поранення. Обставини його смерті встановлюються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго загинули 3 людини, влада столиці запровадила комендантську годину. Як повідомила мер Сантьяго Карла Рубилар, в неділю, 20 жовтня, під час протестів проти рішення про підвищення ціни на проїзд у метро сталася пожежа у столичному супермаркеті. В результаті пожежі загинули 3 людини. Також протестувальники пошкодили і спалили 78 станцій метро.

Наголошується, що в ході антиурядових протестів правоохоронці затримали майже 300 демонстрантів. Щонайменше 160 співробітників сил безпеки отримали поранення. Влади Сантьяго вперше за 29 років ввели комендантську годину. Крім того, із-за безладів в провінціях Вальпараїсо і Консепсьон було оголошено надзвичайний стан.