У Чилі через лісові пожежі загинули 46 людей: кількість жертв може зростати

За даними чилійської влади, найбільше від вогняної стихії постраждали райони навколо прибережного туристичного міста Вінья-дель-Мар.

Лісові пожежі вирують у багатьох частинах регіону Вальпараїсо, де проживає майже один мільйон жителів.

Пожежники намагаються приборкати вогонь, зокрема, за допомогою гелікоптерів і вантажівок. Тривають рятувальні операції.

У період з п'ятниці по суботу площа лісових пожеж збільшилася з 30 тисяч до 43 тисяч гектарів. Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха 3 лютого повідомляла про понад 90 активних пожеж по всій країні, і було відомо про 19 загиблих. Проте пізніше кількість жертв зросла.

Президент країни Борич пізніше оновив такі дані, та заявив, що 40 людей загинули під час пожеж, а ще 6 померли від опіків у лікарнях.

"Враховуючи умови трагедії, кількість жертв напевно зросте протягом найближчих кількох годин", - сказав він.

Лісові пожежі в Чилі

Пожежі в лісових масивах цієї країни на заході Південної Америки не рідко виникають саме у літні місяці, і минулого року під час хвилі рекордної спеки внаслідок вогняної стихії загинуло близько 27 людей і постраждало понад 400 тисяч гектарів.

Між тим глава МВС Чилі зазначає, що хоча нині у лютому площа пожеж набагато менша, ніж минулого року, проте різко збільшується постраждала через пожежі площа. Також, за словами чиновника, найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі активні пожежі розвиваються дуже близько до міських районів, що збільшує ризик для людей, будинків та інших цивільних об'єктів.

Раніше повідомлялося, що у січні у Чилі розбився літак, який займався гасінням пожеж. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот та постраждали ще троє осіб.