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В Чили из-за лесных пожаров погибли 46 человек: количество жертв может расти

Фото: лесные пожары в Чили (twitter.com/HotshotWake)
Автор: Владимир Костырин

В результате бушующих в центральной части Чили лесных пожаров погибли по меньшей мере 46 человек. Президент страны Габриэль Борик предупреждает, что количество жертв, вероятно, будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным чилийских властей, больше всего от огненной стихии пострадали районы вокруг прибрежного туристического города Винья-дель-Мар.

Лесные пожары бушуют во многих частях региона Вальпараисо, где проживает почти один миллион жителей.

Пожарные пытаются обуздать огонь, в частности, с помощью вертолетов и грузовиков. Продолжаются спасательные операции.

В период с пятницы по субботу площадь лесных пожаров увеличилась с 30 тысяч до 43 тысяч гектаров. Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха 3 февраля сообщала о более 90 активных пожарах по всей стране, и было известно о 19 погибших. Однако позже количество жертв возросло.

Президент страны Борич позже обновил такие данные и заявил, что 40 человек погибли во время пожаров, а еще 6 умерли от ожогов в больницах.

"Учитывая условия трагедии, количество жертв наверняка возрастет в течение ближайших нескольких часов", - сказал он.

Лесные пожары в Чили

Пожары в лесных массивах этой страны на западе Южной Америки не редко возникают именно в летние месяцы, и в прошлом году во время волны рекордной жары в результате огненной стихии погибли около 27 человек и пострадали более 400 тысяч гектаров.

Между тем глава МВД Чили отмечает, что хотя сейчас в феврале площадь пожаров намного меньше, чем в прошлом году, однако резко увеличивается пострадавшая из-за пожаров площадь. Также, по словам чиновника, наибольшее беспокойство властей вызывает то, что некоторые активные пожары развиваются очень близко к городским районам, что увеличивает риск для людей, домов и других гражданских объектов.

Ранее сообщалось, что в январе в Чили разбился самолет, занимавшийся тушением пожаров. В результате авиакатастрофы погиб пилот и пострадали еще три человека.

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ПожарЧили