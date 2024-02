В Чили из-за лесных пожаров погибли 46 человек: количество жертв может расти

По данным чилийских властей, больше всего от огненной стихии пострадали районы вокруг прибрежного туристического города Винья-дель-Мар.

Лесные пожары бушуют во многих частях региона Вальпараисо, где проживает почти один миллион жителей.

Dantesque views wildfires в Villa Alemana, region de Valparaíso, Chile на February 2, 2024.



Приблизительно 7,000 hectares ha already been burned in Valparaiso alone. pic.twitter.com/Q8YWKxorLR — Massimo (@Rainmaker1973) February 3, 2024

Пожарные пытаются обуздать огонь, в частности, с помощью вертолетов и грузовиков. Продолжаются спасательные операции.

В период с пятницы по субботу площадь лесных пожаров увеличилась с 30 тысяч до 43 тысяч гектаров. Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха 3 февраля сообщала о более 90 активных пожарах по всей стране, и было известно о 19 погибших. Однако позже количество жертв возросло.

Death toll from wildfires in central Chile rises to at least 46; fires still threatening home near Viña del Mar pic.twitter.com/4WeCXwkN6k — BNO News (@BNONews) February 3, 2024

Президент страны Борич позже обновил такие данные и заявил, что 40 человек погибли во время пожаров, а еще 6 умерли от ожогов в больницах.

"Учитывая условия трагедии, количество жертв наверняка возрастет в течение ближайших нескольких часов", - сказал он.

Девастатирующие сцены из #Chile этот бег. Fires продолжают варить с более evacuations ordered. Death toll so far is 19 with 28 injuries and 212 человек unacounted for. #ChileWildFires #ChileFires #Valparaíso #earthquake #fire pic.twitter.com/ajolcTBXE4 — WorldNews (@RichKidsClips) February 3, 2024

Лесные пожары в Чили

Пожары в лесных массивах этой страны на западе Южной Америки не редко возникают именно в летние месяцы, и в прошлом году во время волны рекордной жары в результате огненной стихии погибли около 27 человек и пострадали более 400 тысяч гектаров.

Между тем глава МВД Чили отмечает, что хотя сейчас в феврале площадь пожаров намного меньше, чем в прошлом году, однако резко увеличивается пострадавшая из-за пожаров площадь. Также, по словам чиновника, наибольшее беспокойство властей вызывает то, что некоторые активные пожары развиваются очень близко к городским районам, что увеличивает риск для людей, домов и других гражданских объектов.

БРЕКИНИТЬ: Уайльдфиры пилят на 10 человек в Центральной Chile, более чем 1,000 хозяев пострадали pic.twitter.com/8XcnSjj3hH — BNO News (@BNONews) February 3, 2024

Ранее сообщалось, что в январе в Чили разбился самолет, занимавшийся тушением пожаров. В результате авиакатастрофы погиб пилот и пострадали еще три человека.