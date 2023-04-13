"Чикаго" та "Оклахома" вийшли до фіналу турніру плей-ін НБА

НБА, плей-ін, Західна конференція

"Нью-Орлеан" – "Оклахома" – 118:123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)

НБА, плей-ін, Східна конференція

"Торонто" – "Чикаго" – 105:109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37)

Ключовою у протистоянні "Оклахоми" та "Нью-Орлеана" стала третя чверть. Після обміну локальними успіхами до великої перерви "Тандер" зуміли "привезти" луїзіанцям 15 пунктів. "Пеліканс" виграли фінальну 12-хвилинку, але відіграти очковий дефіцит так і не змогли.

Тепер "Оклахома" побореться за останню путівку в плей-офф від Заходу з "Міннесотою". Матч відбудеться 14 квітня ввечері в Міннеаполісі. На переможця цього протистояння в матчах на виліт чекатиме "Денвер".

Натомість "Чикаго" вдався камбек у Канаді. "Буллз" програли першу половину протистояння з "Рапторз" (47:58), але додали в другій. Якщо в третій чверті чикагці відіграли всього два пункти, то у фінальній – цілих 13 очок. Головний коваль перемоги – оборонець "Чикаго" Зак Лавін (39 балів).

У фіналі турніру плей-ін "Буллз" зіграють проти "Маямі". Поєдинок запланований на ніч проти 15 квітня. Зустріч пройде у Флориді. Останні три очні матчі команд виграв "Чикаго". У плей-офф на переможця чекатиме "Мілуокі".

Раніше путівки в плей-офф через турнір плей-ін здобули "Лейкерс" і "Атланта". Вони якраз здолали "Міннесоту" та "Маямі" відповідно. Плей-офф НБА сезону 2022/23 розпочнеться 15 квітня.