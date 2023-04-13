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"Чикаго" и "Оклахома" вышли в финал турнира плей-ин НБА

Фото: Зак Лавин вытащил "Буллз" в решающий матч плей-ин (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Борьбу за путевки в плей-офф сезона 2022/23 Национальной баскетбольной ассоциации продолжили "Оклахома-Сити Тандер" и "Чикаго Буллз". В то же время для "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Торонто Рапторз" кампания завершилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-ин, Западная конференция

"Нью-Орлеан" – "Оклахома" – 118:123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)

НБА, плей-ин, Восточная конференция

"Торонто" – "Чикаго" – 105:109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37)

Ключевой в противостоянии "Оклахомы" и "Нью-Орлеана" стала третья четверть. После обмена локальными успехами перед большим перерывом "Тандер" сумели "привезти" луизианцам 15 пунктов. "Пеликанс" выиграли финальную 12-минутку, но отыграть очковый дефицит так и не смогли.

Теперь "Оклахома" сразится за последнюю путевку в плей-офф от Запада с "Миннесотой". Матч состоится 14 апреля вечером в Миннеаполисе. Победителя этого противостояния в матчах на вылет будет ждать "Денвер".

"Чикаго" удался камбэк в Канаде. "Буллз" проиграли первую половину противостояния с "Рапторз" (47:58), но добавили во второй. Если в третьей четверти чикагцы отыграли всего два пункта, то в финальной – целых 13 очков. Главный кузнец победы – защитник "Чикаго" Зак Лавин (39 баллов).

В финале турнира плей-ин "Буллз" сыграют против "Майами". Поединок запланирован на ночь 15 апреля. Встреча пройдет во Флориде. Последние три очных матча команд выиграл "Чикаго". В плей-офф победителя будет ждать "Милуоки".

Ранее путевки в плей-офф через турнир плей-ин завоевали "Лейкерс" и "Атланта". Они как раз одолели "Миннесоту" и "Майами" соответственно. Плей-офф НБА сезона 2022/23 начнется 15 апреля.

К слову, накануне форвард "Атланты" Джонсон возглавил хит-парад моментов с двумя пунктами на добивании.

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НБАБаскетбол