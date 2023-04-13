ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Чикаго" та "Оклахома" вийшли до фіналу турніру плей-ін НБА

Новость на русском →
Торонто, Четвер 13 квітня 2023 10:58
"Чикаго" та "Оклахома" вийшли до фіналу турніру плей-ін НБА Фото: Зак Лавін витягнув "Буллз" у вирішальний матч плей-ін (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Боротьбу за путівки в плей-офф сезону 2022/23 Національної баскетбольної асоціації продовжили "Оклахома-Сіті Тандер" і "Чикаго Буллз". Натомість для "Нью-Орлеан Пеліканс" і "Торонто Рапторз" кампанія завершилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-ін, Західна конференція

"Нью-Орлеан" – "Оклахома" – 118:123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)

НБА, плей-ін, Східна конференція

"Торонто" – "Чикаго" – 105:109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37)

Ключовою у протистоянні "Оклахоми" та "Нью-Орлеана" стала третя чверть. Після обміну локальними успіхами до великої перерви "Тандер" зуміли "привезти" луїзіанцям 15 пунктів. "Пеліканс" виграли фінальну 12-хвилинку, але відіграти очковий дефіцит так і не змогли.

Тепер "Оклахома" побореться за останню путівку в плей-офф від Заходу з "Міннесотою". Матч відбудеться 14 квітня ввечері в Міннеаполісі. На переможця цього протистояння в матчах на виліт чекатиме "Денвер".

Натомість "Чикаго" вдався камбек у Канаді. "Буллз" програли першу половину протистояння з "Рапторз" (47:58), але додали в другій. Якщо в третій чверті чикагці відіграли всього два пункти, то у фінальній – цілих 13 очок. Головний коваль перемоги – оборонець "Чикаго" Зак Лавін (39 балів).

У фіналі турніру плей-ін "Буллз" зіграють проти "Маямі". Поєдинок запланований на ніч проти 15 квітня. Зустріч пройде у Флориді. Останні три очні матчі команд виграв "Чикаго". У плей-офф на переможця чекатиме "Мілуокі".

Раніше путівки в плей-офф через турнір плей-ін здобули "Лейкерс" і "Атланта". Вони якраз здолали "Міннесоту" та "Маямі" відповідно. Плей-офф НБА сезону 2022/23 розпочнеться 15 квітня.

До слова, напередодні форвард "Атланти" Джонсон очолив хіт-парад моментів із двома пунктами на добиванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно