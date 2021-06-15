В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, конфликт перерос в перестрелку. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Перестрелка произошла в районе Энглвуд. По данным полиции, в доме в 6200-м квартале Южного Моргана произошла ссора, после чего началась стрельба.

Пострадавших госпитализировали. Двое пострадавших получил пулевое ранение в затылок, еще двое находятся в критическом состоянии. Помимо них, в местную больницу для наблюдения был доставлен ребенок.

Район, где произошла стрельба, перекрыли. На данный момент полиция проводит расследование.

Издание отмечает, что это второй случай массовой стрельбы в Чикаго за последние четыре дня. Ранее 29-летняя мать троих детей была убита во время стрельбы в чикагском районе Чатем, в результате которой в субботу утром пострадали еще девять человек.