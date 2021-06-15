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В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека

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Чикаго, Вторник 15 июня 2021 16:22
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека Фото: в Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, конфликт перерос в перестрелку. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает ABC.

Перестрелка произошла в районе Энглвуд. По данным полиции, в доме в 6200-м квартале Южного Моргана произошла ссора, после чего началась стрельба.

Пострадавших госпитализировали. Двое пострадавших получил пулевое ранение в затылок, еще двое находятся в критическом состоянии. Помимо них, в местную больницу для наблюдения был доставлен ребенок.

Район, где произошла стрельба, перекрыли. На данный момент полиция проводит расследование.

Издание отмечает, что это второй случай массовой стрельбы в Чикаго за последние четыре дня. Ранее 29-летняя мать троих детей была убита во время стрельбы в чикагском районе Чатем, в результате которой в субботу утром пострадали еще девять человек.

Напомним, в США неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре.

Кроме того, во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.

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