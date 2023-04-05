У Чикаго поліція оточила готель Трампа через озброєну жінку

У середу, 5 квітня, спецпризначенці і поліція оточили будівлю готелю Trump International Hotel and Tower після того, як озброєна жінка увійшла в хмарочос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC Chicago.
Зараз присутність поліції зосереджена біля входу в будівлю в районі Кінзі-стріт і Вабаш-авеню, а на місці події перебувають співробітники спецпризначенців.
Поліція Чикаго підтвердила, що в будівлю надійшов виклик на службу, але жодних подробиць не було надано.
При цьому Sun Times Chicago з посиланням на джерела повідомляє, що жінка увійшла до будівлі з гвинтівкою.
Нагадаємо, вчора колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його заарештували до висунення звинувачень.
Крім того, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став другим в історії США заарештованим главою держави.
Раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.
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