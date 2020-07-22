В Чикаго на похоронах произошла перестрелка, 14 пострадавших

В Чикаго неизвестный открыл огонь по участникам похорон. По меньшей мере 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на данные полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы, информации о состоянии их здоровья не приводится.

Как рассказал представитель полиции Эрик Картер, неизвестный в черном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

Чикагская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.

Напомним, 20 июля в Вашингтоне на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Ранее в американском городе Пиория (штат Иллинойс) произошла стрельба на набережной, ранения получили 13 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке в честь Дня независимости.