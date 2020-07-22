У Чикаго на похороні сталася стрылянина, 14 постраждалих

В Чикаго невідомий відкрив вогонь по учасниках похорону. Щонайменше 14 людей отримали поранення.

Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на дані поліції.

Всі постраждалі були госпіталізовані, інформації про стан їхнього здоров'я не наводиться.

Як розповів представник поліції Ерік Картер, невідомий у чорному автомобілі відкрив вогонь по людях, присутніх на похороні. Учасники траурної церемонії відкрили у відповідь вогонь.

Чиказька поліція повідомила, що на місці події було виявлено не менше 60 гільз.

За даними правоохоронних органів, один підозрюваний в причетності до інциденту був затриманий.

Нагадаємо, 20 липня у Вашингтоні на перетині 14-ої вулиці і Спрінг-роуд сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Раніше в американському місті Пиория (штат Іллінойс) сталася стрілянина на набережній, поранення отримали 13 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Чикаго сталася стрілянина на сімейній вечірці на честь Дня незалежності.